У Києві спалахнула пожежа на Подолі (відео)
На місце інциденту прибули правоохоронці
Сьогодні вранці у Києві спалахнула пожежа на Подолі. На місці займання видніється сильне задимлення. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Відомо, що пожежа сталася на вулиці Хорива в районі Подолу. На місце інциденту прибули правоохоронці.
Місцеві пабліки поширили відео з місця події. На ньому можна побачити, що пожежа супроводжується сильним задимленням.
Наразі причини та обставини пожежі невідомі.
Нагадаємо, що в ніч на 15 листопада у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в гуртожитку.
До слова, вночі 18 листопада Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили в напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.
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