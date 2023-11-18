У Києві спалахнула пожежа на Подолі (відео)

На місце інциденту прибули правоохоронці

Сьогодні вранці у Києві спалахнула пожежа на Подолі. На місці займання видніється сильне задимлення. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що пожежа сталася на вулиці Хорива в районі Подолу. На місце інциденту прибули правоохоронці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві пабліки поширили відео з місця події. На ньому можна побачити, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

Наразі причини та обставини пожежі невідомі.

Нагадаємо, що в ніч на 15 листопада у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в гуртожитку.

До слова, вночі 18 листопада Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили в напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.