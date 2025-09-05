У Києві сталася ДТП з перекиданням авто, постраждала дитина (фото)
Автопригода сталася на перехресті вулиць Івана Сірка та Академіка Заболотного
Сьогодні, 5 вересня, у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала малолітня дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що автопригода сталася сьогодні зранку на перехресті вулиць Івана Сірка та Академіка Заболотного. Попередньо встановлено, що водійка Nissan, здійснюючи розворот на перехресті, зіткнулась з автівкою Lexus, яка рухалася на червоний сигнал світлофора.
Від удару Lexus перекинувся. Внаслідок автопригоди 11-річна пасажирка цього автомобіля отримала тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.
На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.
Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.
Коментарі — 0