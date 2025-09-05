У Києві сталася ДТП з перекиданням авто, постраждала дитина (фото)

На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські

Автопригода сталася на перехресті вулиць Івана Сірка та Академіка Заболотного

Сьогодні, 5 вересня, у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала малолітня дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На перехресті вулиць Івана Сірка та Академіка Заболотного в Голосіївському районі столиці сталася ДТП фото: поліція Києва

Повідомляється, що автопригода сталася сьогодні зранку на перехресті вулиць Івана Сірка та Академіка Заболотного. Попередньо встановлено, що водійка Nissan, здійснюючи розворот на перехресті, зіткнулась з автівкою Lexus, яка рухалася на червоний сигнал світлофора.

На перехресті вулиць Івана Сірка та Академіка Заболотного в Голосіївському районі столиці сталася ДТП фото: поліція Києва

Від удару Lexus перекинувся. Внаслідок автопригоди 11-річна пасажирка цього автомобіля отримала тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.

Постраждалу дитину госпіталізовано фото: поліція Києва

На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.