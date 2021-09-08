У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порнографію за участю п'ятирічної доньки
За вчинене жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порно за участю малолітньої доньки, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Жінка упродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру, а потім розповсюджувала ці файли через інтернет. На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було п'ять років.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка упродовж 2017 - 2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру. Надалі файли з дитячою порнографією зловмисниця розповсюджувала через мережу Інтернет. На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було 5 років.
У ході обшуків за місцем проживання жінки на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили численні фото та відео дитячої порнографії.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва обвинувальний акт скеровано до суду», – зазначається у повідомленні.
За вчинене жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, дві мешканки Києва розбещували своїх малолітніх дочок та виготовляли за їхньої участі протиправний контент. Від протиправних дій постраждалих діти 6 та 9 років.
Як повідомлялося, у Києві 10-річна школярка стала жертвою розпусника, ним виявився заступник директора школи.