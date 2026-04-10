Стрілянина у Святошині: киянин поранив знайому під час сварки на вулиці

Поліції знадобилося менше ніж пів години, щоб розшукати та затримати стрільця

У Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на вулиці Бучанській. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та медики. Постраждалу – 39-річну місцеву мешканку – з вогнепальним пораненням стегна терміново доправили до лікарні.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 56-річний місцевий мешканець. Зловмисник зустрів знайому на вулиці, і під час розмови між ними виник конфлікт. На допомогу жінці прийшли її чоловік та батько, втім, зловмисник дістав із кишені куртки пістолет та вистрілив у бік одного з чоловіків, а згодом здійснив ще один постріл у стегно знайомої та втік з місця події.

Зброя, вилучена правоохоронцями у підозрюваного фото: Національна поліція України

Правоохоронці менш ніж за пів години розшукали та затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили зброю.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.