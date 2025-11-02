Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків КАБом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харків КАБом
фото з відкритих джерел

Вибух пролунав в Індустріальному районі Харкова

У ніч на 3 листопада російські терористи вдарили КАБом по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

За інформацією Терехова, ворог атакував Харків КАБом. Вибух було чутно, попердньо, в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуються.

Як пише голова Харківської ОДА Олег Синжгубів, також було зафіксовано ворожий удар по Київському району міста. Інформація про постраждалих не надходила. На перевірку виїхали підрозділи ДСНС.

«Главком» писав, що у ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.

Відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. 

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Теги: Харків вибух Олег Синєгубов Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма»
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: загорівся гіпермаркет «Сігма»
12 жовтня, 00:38
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
11 жовтня, 06:58
Окупанти вдарили по Харкову
Окупанти атакували Харків: пошкоджено лікарню, є постраждалі
13 жовтня, 22:49
Завод «Авангард» займається виробництвом боєприпасів і вибухівки
На Уралі спалахнув завод «Авангард», що випускає вибухівку: є загиблі та поранені
17 жовтня, 18:50
Дрон пошкодив будівлю дошкільного закладу освіти
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей
22 жовтня, 11:38
У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
10 жовтня, 19:51
В Австралії стався вибух на шахті
В Австралії стався вибух на шахті: є загиблі
28 жовтня, 01:16
Наслідки атаки РФ на Харків 22 жовтня 2025 року
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
25 жовтня, 17:57
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
30 жовтня, 00:55

Події в Україні

Росія атакувала Харків КАБом
Росія атакувала Харків КАБом
Лінія фронту станом на 2 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 листопада 2025. Зведення Генштабу
Російські дрони атакували Харківщину: постраждало подружжя пенсіонерів та їх син
Російські дрони атакували Харківщину: постраждало подружжя пенсіонерів та їх син
В Україні 3 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
В Україні 3 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
На Донеччині атаковано нафтобазу: що відомо
На Донеччині атаковано нафтобазу: що відомо
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua