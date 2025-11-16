У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас

Вибух у Чернігові не пов'язаний з обстрілами РФ

Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок

Увечері 16 листопада в місті Чернігів пролунав вибух. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський повідомив, що інцидент не пов'язаний із ворожим обстрілом з боку російських військ, пише «Главком».

За словами Брижинського, причиною події стало спрацювання протитанкового боєприпасу.

Брижинський уточнив, що внаслідок вибуху було пошкоджено один приватний будинок. На щастя, жертв чи постраждалих серед місцевого населення немає.

Як повідомлялося, 29 жовтня російські терористи атакували телевежу в центрі Чернігова. Унаслідок удару споруда зазнала пошкоджень.

Влада закликала містян не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 м. «З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня російська терористична армія здійснила обстріл Чернігова. Окупанти вкотре завдали удару по критичній інфраструктурі у центрі міста.

До слова, учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.