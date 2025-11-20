Головна Світ Політика
На Курщині вибухнула підстанція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше повідомлялося, що в результаті удару з ладу вийшла одна з котелень в мікрорайоні Боровське
фото: Telegram/Олександр Хінштейн

Унаслідок атаки на Курську область зафіксовано перебої з електропостачанням

У Рильську на Курщині вибухнула підстанція після атаки дронів. Мешканці району скаржаться на перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, 19 листопада, губернатор Курської області Олександр Хінштейн повідомляв про удар по підстанції в мікрорайоні Боровське. Зазначалося, що в результаті атаки з ладу вийшла одна з котелень.

За словами Хіштейна, внаслідок сьогоднішньої атаки без електрики залишилися понад 16 тис. осіб у Глушківському, Рильському та Кореневському районах. «Рильськ вже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада у декількох регіонах Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, однією з цілей атаки став Рязанський НПЗ. Дрони атакували нафтопереробний завод у Рязані, там видніється пожежа після численних вибухів.

Як повідомлялося, Збройні сили України вже на 60% наблизили масштабний блекаут у південній частині Росії, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, знищення ключових підстанцій і теплоенергостанцій може паралізувати енергосистему регіону.

До слова, сьогодні, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

електроенергія енергетика безпілотник Курщина

