Авіакатастрофа у США, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Авіакатастрофа у США, вибухи в Росії: головне за ніч
В авіакатастрофі у США загинули троє людей
фото: Reuters

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У США розбився вантажний літак, Мамдані здобув перемогу на посаду мера Нью‑Йорка, пожежа у будинку для літніх людей у Боснії, у російському Орлі пролунали вибухи.

У США розбився вантажний літак

У США, поблизу міжнародного аеропорту в Луїсвіллі, штат Кентуккі розбився великий вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що належав компанії UPS. 

Літак виконував рейс з Луїсвілля до Гонолулу, коли о 17:15 за місцевим часом він зазнав аварії незабаром після зльоту.

Три людини загинули, ще 11 отримали поранення. Губернатор штату Енді Бешир додав, що кількість загиблих може зрости, оскільки масштаби трагедії є значними.

«Ми вважаємо, що загинули як мінімум три людини. Це число може збільшитися», – сказав Бешир. 

За даними UPS, на борту літака перебували троє членів екіпажу. Відеозаписи з місця події, показані телеканалом WLKY, продемонстрували момент, коли літак злетів з палаючим крилом, а при ударі об землю утворився у величезну вогняну кулю. Після падіння кілька будівель поблизу злітно-посадкової смуги були охоплені полум'ям.

Вибори мера у Нью-Йорку

 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на посаду мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці. 

Серед його суперників були колишній губернатор Ендрю Куомо та республіканець Кертіс Сліва. Мамдані вийшов у кампанії фаворитом після перемоги на праймеріз із перевагою в 12 пунктів. Мамдані офіційно обійме посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2026 року.

Пожежа у Боснії

У місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб. 

Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, ще п'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у реанімації. 

Вибухи в Росії

У ніч на 5 листопада, у російському місті Орел було чути серію вибухів. За повідомленням місцевих жителів, під ударом опинилась ТЕЦ.

Моніторингові канали повідомляли, що у місті оголошували ракетну небезпеку. Очевидці зазначили, що вони почули щонайменше три потужні вибухи, що лунали з різних частин міста.

