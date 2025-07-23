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Дрони атакували Суми та Кривий Ріг, нові угоди Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували Суми та Кривий Ріг, нові угоди Трампа: головне за ніч
Головні новини ночі проти 23 липня
фото: Білий дім

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Штати уклали угоду з Японією, Індонезією та Філіппінами, дрони атакували Кривий Ріг та Суми, вибухи у Росії.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 23 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Сум

Цієї ночі російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. 

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

За повідомленням ОВА, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.

«Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес», – написав Григоров.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар зазначив, що в результаті ворожого обстрілу частина Сум залишилася без електропостачання.

За його словами, всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.

Атака на Кривий Ріг

У ніч на 23 липня російські терористи атакували Кривий Ріг ударними дронами. 

Місто опинилось під атакою «шахедів» цієї ночі. Ворог обстріляв підприємство та приватні будинки. Внаслідок влучань виникли пожежі. 

Триває аварійно-рятувальна операція, рятувальники залучені до гасіння пожежі.

Наслідки встановлюються. Про постраждалих наразі інформація відсутня.

Вибухи у Ростовський області

У ніч на 23 липня дрони атакували Ростовську область.

Цієї ночі знову було гучно на Ростовщині. За попередніми даними, дрони уразили залізничну станцію. Також влучання зафіксовано поблизу місцевої електростанції.

На декількох локаціях виникли пожежі. Як повідомлляють місцеві пабліки, влучання зафіксовані у місті Новочеркаськ.

Угоди США

Президент США Дональд Трамп повідомив про укладення важливих торговельних угод з трьома країнами: Японією, Філіппінами та Індонезією.

За словами Трампа, угода з Японією передбачає інвестиції в розмірі $550 млрд, а також сплату 15% мит у відповідь.

Крім того, були укладені угоди з Індонезією та Філіппінами, згідно з якими обидві країни накладають 19% мит на імпортовані товари.

Теги: інвестиції армія Дональд Трамп Кривий Ріг рятувальники ворог

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