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У Києві на вихідних 2-3 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 2-3 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста 

Цього тижня в Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

2 серпня (субота) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

3 серпня (неділя) ярмарки пройдуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, що у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря на ярмарках після 12:00 заборонено продаж швидкопсувних товарів.

Як повідомлялося раніше, орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням. 

Теги: Київ продукти ярмарок

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