У Києві ветерану АТО/ООС водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді

Користувачі соцмережі негативно сприйняли такий вчинок водія

У Києві водій автобуса відмовився безкоштовно везти ветеран АТО/ООС. Нібито інцидент трапився біля станції метро «Нивки» в маршрутці № 376 «Бишів-Київ». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Андрій Таран.

За словами Тарана, він надав маршрутнику посвідчення учасника бойових дій. «Для мене це вперше, коли відмовили везти за посвідченням. Не став лаятись, нерви дорожчі, але країна повинна знати «героїв», – підкреслив чоловік.

Зазначимо, користувачі соцмережі негативно сприйняли такий вчинок водія маршрутки, запропонувавши ветерану звернутися до суду.

Статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним, працівникам (до 25.07.2018), особам рядового та начальницького складу, а також особам, які перебували у складі добровольчого формування, яке увійшло до складу ЗСУ/МВС/Нацгвардії.

Нагадаємо, у Києві пасажири трамвая перенесли автівку, яка була припаркована впритул до колії і заблокувала рух транспорту.

До слова, у Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням.