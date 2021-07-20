У Києві відбудеться творчий вечір поета, якого хотів отруїти Кремль

На творчому вечорі Дмитро Биков буде читати найновіші тексти

У неділю, 25 липня, у столичному кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться творчий вечір відомого російського письменника Дмитра Бикова, якого у квітні 2019 року намагався отруїти Кремль.

Дмитро Биков - поет, публіцист, письменник, літературний критик, який давно і щиро любить Київ. Його київські шанувальники завжди раді зустрічам з ним.

Вірші, написані у 20-х роках 21 століття - це те, що сам поет вважає головним у своїй творчості на сьогодні.

На творчому вечорі Дмитро Биков буде читати найновіші тексти і говорити про життя, відповідаючи на питання із зали.

Для тих, хто цінує його лірику і прозу, його програми з історії літератури і культури в цілому, є унікальна можливість послухати нові твори в живому авторському виконанні.

Частину коштів від продажу квитків буде адресно передано переселенцям з Донбасу, які працюють у творчій сфері.

Нагадаємо, у квітні 2019 року під час поїздки регіонами Росії був отруєний письменник Дмитро Биков, якому дивом вдалося уникнути смерті. Розслідувачам вдалося встановити, що в цьому замаху на вбивство брали участь ті ж чекісти, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу.

Замаху передувало тривале стеження, зокрема переслідувачі літали за Биковим протягом року.

Як і у випадку з Навальним, до групи вбивць з ФСБ входили хіміки з «Лабораторії» і співробітники Служби захисту конституційного ладу.