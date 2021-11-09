Мирослава Гонгадзе приїхала з Америки та побачила «шалений прогрес» при Зеленському
Мирослава Гонгадзе: найбільше покращився сервіс та дороги
Мирослава Гонгадзе похвалила Зеленського
Керівниця української служби «Голос Америки» Мирослава Гонгадзе подорожувала Західною Україною та розказала, як змінилася держава за той час, поки її не було. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «1+1».
Гонгадзе наголосила, що хоча деякі люди незадоволені роботою Володимира Зеленського, але європейський прогрес України вже видно. Крім ремонту доріг, Мирослава похвалила покращення сервісу в країні.
«Я розумію, що люди можуть бути незадоволені, але помічаю шалений прогрес з точки зору питання обслуговування: ресторани, сервіс. Все це з'явилося, це дуже приємно. Звичайно, ми можемо говорити про дуже багато негативних речей, але все ж таки дороги, раніше я не могла доїхати, пів року тому чи рік були жахливі дороги. Зараз це все стає досить пристойно і це дуже приємно. Україна для мене все ж таки Європа, принаймні є відчуття Європи. Як би там не критикували «Велике будівництво», ось я їхала зі Львова до Бережан і всюди ремонтують дорогу», – розповіла Гонгадзе.
Раніше стало відомо, що дороги за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» будують з переплатою від 10% до 40%. Такі дані надає видання «Наші гроші».
Укравтодор отримав $376 мільйонів кредиту на «Велике будівництво». Зазначається, що кредит надається із забезпеченням у формі державних гарантій строком на 5 років. Процентна ставка становить 4,9% річних.
Українці вважають «Велике будівництво» доріг єдиною позитивною подією 2020 року.
Нагадаємо, 16 вересня, в Україні вшанували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе. З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста вдова Мирослава Гонгадзе оприлюднила фрагмент проєкту книги, яка невдовзі вийде у світ.