У Києві в день жалоби влаштували гучну вечірку – стало відомо, як покарали порушників

Деякі учасники вечірки були у розшуку

Відвідувачів гей-клубу Києва, де влаштували гулянку, попри оголошення 1 серпня Днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару, забрали до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як інформує «Главком», така інформація з’явилася у столичних пабліках.

Зазначалося, що 13 учасників вечірки мобілізаційного віку забрали до ТЦК. Багато з них були в розшуку як особи, які ухиляються від обов'язків військовозобов'язаних.

«Ці особи дійсно були доставлені поліцією до ТЦК», – повідомили tsn.ua джерела у Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві, в одному із закладів Голосіївського району, проводився розважальний захід у День жалоби за жертвами масованої атаки РФ, внаслідок якої загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.

Як відомо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по столиці.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.