Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя

За словами посла, в столиці відбудеться Форум сторічного партнерства, присвячений співпраці між Україною та Британією

До Києва прибув заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі. На столичному вокзалі його зустрів український посол Валерій Залужний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломата.

«Цей візит – ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення угоди про сторічне партнерство. Це сталося рівно рік тому», – каже він.

За словами дипломата, в столиці відбудеться Форум сторічного партнерства, де буде обговорено «конкретне наповнення» майбутньої співпраці України та Великої Британії.

«Мова про різні напрямки – від економіки та відновлення до освіти. І звичайно ж, з особливим акцентом на безпеку. Дякуємо Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України в ці складні часи», – зазначив Залужний.

Нагадаємо, угода про сторічне партнерство між Україною та Британією 15 жовтня 2025 року офіційно набула чинності. Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 млрд фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

Як повідомлялося, Велика Британія розійшлася в поглядах з Францією та Італією щодо того, чи повинна Європа відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Москва наразі не виявляє жодного серйозного інтересу до миру. Вона відкинула пропозиції Парижа і Рима про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з очільником Кремля у межах зусиль, спрямованих на припинення війни РФ проти України.

До слова, Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.