Київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи
Київська дитяча залізниця працює на теплотязі і не потребує зовнішнього електроживлення
фото: «Укрзалізниця»

Раніше сезон перевезень був лише в теплу пору року

«Укрзалізниця» повідомляє про запровадження роботи Київської дитячої залізниці у зимовий період, що не практикувалося з моменту її відкриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Київська дитяча залізниця вперше в історії перейшла на цілорічний режим роботи – і не зупиняє рух поїздів узимку. Раніше сезон перевезень був лише в теплу пору року, а тепер поїзди курсують і взимку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Київська дитяча залізниця працює автономно, на теплотязі, тож не залежить від зовнішнього електроживлення. Вагони всередині опалюються.

Дитяча залізниця у столиці до травня працюватиме у визначені вихідні дні. «Рейси у лютому, березні та квітні – у визначені вихідні дні. Час відправлення: 11:10, 11:50, 13:10, 13:50, 15:10, 16:30», – додає пресслужба.

Київська дитяча залізниця – це навчальний заклад «Укрзалізниці», у якому школярі проходять профорієнтаційне навчання та професійну підготовку за залізничними спеціальностями і професіями, при цьому вони здійснюють пасажирські перевезення усіх охочих. Вона розташована у Сирецькому парку в Шевченківському районі столиці, має загальну протяжність 3,7 км, дві станції та одну зупиночну платформу.

Рухомий склад – паровоз, три тепловози, 11 пасажирських та три вантажні вагони, а також ручна дрезина. Зазвичай рейси виконує потяг з тепловоза та кількох пасажирських вагонів, у визначні дні в якості локомотива використовується паровоз.

До слова, першого травневого вікенду у 2025 році Київська дитяча залізниця дала старт своєму 72-му сезону, який перетворився на масштабний залізничний фестиваль. Разом із вихованцями столичної дитячої магістралі участь у святковому відкритті взяли їхні однолітки з Харкова та Запоріжжя, а особливими гостями стали 47 дітей із прифронтових громад Дніпропетровщини.

