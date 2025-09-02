Коли БЕБ ефективно запрацює? Керівник назвав реальні терміни

Цивінський: Тобто для того, щоб БЕБ повністю охопило свою підслідність і показало зовсім інший формат роботи, уряду треба виконати закон

Ефективна робота Бюро економічної безпеки нині перебуває під загрозою через брак фінансування та ресурсів. Без виконання урядом вимог закону щодо бюджету БЕБ орган не зможе працювати за новою філософією. Навіть за умови належного фінансування перші відчутні результати можна очікувати не раніше ніж за півтора року. Про це зауважив новий директор БЕБ Олександр Цивінський в інтерв'ю zn.ua, передає «Главком».

«БЕБ на сьогодні доведені такі фінансові показники бюджету, які не передбачають ні набору додаткових людей, ні фінансової рівності з іншими правоохоронними органами, що встановлена законом, аби ми змагалися креативом, розумом і командним духом, щоб могли залучати якісних спеціалістів. Бюджет БЕБ не передбачає жодних достатніх капітальних витрат ні для побудови окремої єдиної інформаційної системи, ні і для побудови інституції взагалі», – зазначив Цивінський.

Директор наголосив, що за такого підходу ефективне існування БЕБ та його перетворення на реальну інституцію, здатну працювати за новою філософією, опиняється під загрозою. «І якщо ми шукаємо для БЕБ чарівника, то, напевно, маємо ризик знайти виключно казкаря», – додав він.

«Тобто для того, щоб БЕБ повністю охопило свою підслідність і показало зовсім інший формат роботи, уряду треба: виконати закон, передбачити те фінансування, яке необхідне для БЕБ згідно із законом, – ні більше, ні менше. Тоді, я думаю, не швидше як за півтора року ми проведемо переатестацію працівників БЕБ, доберемо основний кадровий потенціал і почнемо виходити на те, щоб усю підслідність, яка є за нами, розслідували спеціалізовані працівники вже за новою філософією», – підкреслив голова БЕБ.

За словами Цивінського, ефективне БЕБ є вкрай необхідним для держави в умовах війни, адже воно забезпечує наповнення бюджету власними силами, а не лише за рахунок міжнародних партнерів. Він зауважив, що бюджет поповнюється не тільки через притягнення когось до відповідальності та відшкодування несплачених податків чи ПДВ у судовому порядку. На його думку, оцінювати роботу БЕБ лише за такими показниками – помилково, адже це зводить діяльність органу до вузької та часто штучної статистики й перетворює його на каральний інструмент.

«Натомість ефективність треба рахувати у «смарт-спосіб». Наприклад: якщо завдяки роботі БЕБ запроваджено зміни в законодавстві або виявлено схеми в окремих сегментах, ми можемо прорахувати, наскільки збільшилися реальні податкові надходження. Це і є справжній критерій результативності», – підсумував голова БЕБ.

Нагадаємо, що Олександр Цивінський, якого уряд нещодавно призначив директором Бюро економічної безпеки, на початку серпня розпочав виконання обов’язків.

До слова, новий директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський у коментарях під своїм дописом про початок роботи на новій посаді не зміг точно відповісти народному депутату Сергію Власенку на питання щодо стратегії розвитку БЕБ.