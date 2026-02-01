Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times

Путін не користується смартфоном, не працює з комп’ютером і не виходить в інтернет, залишаючись людиною «паперу й ручки»

Російський диктатор Володимир Путін уникає сучасних цифрових технологій, і ця особиста технофобія вже перетворюється на системну слабкість усієї держави. Про це пише британське видання The Times, пояснюючи, чому страх Кремля перед інтернетом, смартфонами та штучним інтелектом штовхає Росію на технологічну периферію світу, передає «Главком».

За даними видання, Путін не користується смартфоном, не працює з комп’ютером і не виходить в інтернет, залишаючись людиною «паперу й ручки». Управління державою він здійснює через мережу стаціонарних телефонів закритого спецзв’язку, тоді як у більшості країн уряди координують політику через захищені месенджери та цифрові платформи.

The Times зазначає, що така модель управління різко контрастує не лише із Заходом, а й із радянською традицією, де технологічний прогрес був елементом державної ідеології – від електрифікації за Леніна до космічних проривів після Другої світової війни.

Згідно з дослідженням Стенфордського університету, Росія посідає 28 місце з 36 країн за сукупною силою індустрій штучного інтелекту. Вона поступається не лише США, Китаю та Індії, а й значно меншим державам, зокрема Люксембургу, Бельгії та Ірландії.

The Times підкреслює, що для Путіна цифрові технології не є інструментом розвитку, а стає загрозою контролю. Він неодноразово називав інтернет «проєктом ЦРУ», а його режим роками послідовно згортaє цифрові свободи: блокує глобальні соцмережі, обмежує доступ до інформації, посилює цензуру.

Як зазначає російський економіст Владислав Іноземцев, розвиток штучного інтелекту та високих технологій потребує незалежних стартапів, відкритих ринків і довіри інвесторів, чого в Росії немає. Компанії бояться вкладати кошти, а держава культивує атмосферу підозри до будь-яких технологічних змін.

Ситуацію погіршив і масовий відтік кадрів: лише у 2022 році Росію залишили близько 100 тисяч IT-фахівців. Західні санкції, своєю чергою, різко обмежили доступ до компонентів і технологій, необхідних для сучасних розробок.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін не використовує соціальні мережі.

Пєсков каже, що Путін «присутній» у соціальних мережах, але для для комунікацій з народом є адміністрації, які і створені для цього. Також прессекретар Путіна додав, що диктатор не планує створювати власну соцмережу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах у своєму кабінеті в Кремлі та на офіційній резиденції в Ново-Огарьово.

Як відомо, операційна система Windows XP була випущена у 2001 році, а її офіційна підтримка Microsoft завершилася у квітні 2014 року. Використання цієї застарілої системи несе серйозні ризики для кібербезпеки, оскільки вона більше не отримує оновлень безпеки.

До слова, Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна, президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін.

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

«Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так», – наголосив президент.