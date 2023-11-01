Головна Країна Культура
search button user button menu button

Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Запропонований документ Держкіно у Довженко-Центрі назвали не стратегією, а «переліком справ, без обґрунтувань і конкретики»
фото з відкритих джерел

Нова стратегія розвитку кіно в Україні може загрожувати ліквідацією кіноархіву Довженко-Центр

​​На розгляд Кабінету міністрів винесли «Проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року». Це може загрожувати ліквідацією кіноархіву Довженко-Центр. Про це повідомив Довженко-Центр.

У кіноархіві кажуть, що Держкіно зімітувало обговорення проєкту стратегії під тиском громадськості, однак майже всі зауваження були відхилені. 

Запропонований документ у Довженко-Центрі назвали не стратегією, а «переліком справ, без обґрунтувань і конкретики». Водночас проєкт містить загрозу знищення Національного центру Олександра Довженка: там пропонують «оптимізувати» кіноархів.

Так, у Довженко-Центрі кажуть, що стратегія передбачає зміни, які пропонували під час спроб торішньої «реорганізації», а саме:

  • Держкіно продовжує наполягати на створенні окремої державної анімаційної студії, навіть в умовах скорочення видатків на культуру.
  • Держкіно має намір розвивати «Науковий центр кінематографії України», який не функціонує вже 20 років.
  • Держкіно планує окремо створити Державний фонд фільмів, тоді як саме Довженко-Центр був створений, аби консолідувати й розвивати український фільмофонд.

«Замість того, щоб ліквідувати нечинні державні підприємства та установи, у «стратегії» пропонується фактично ліквідувати Довженко-Центр, єдину живу інституцію серед підпорядкованих Держкіно. Функції Центру хочуть розподілити між групою неспроможних установ, вливаючи під час війни у них державний ресурс», – заявили в кіноархіві.

Довженко-Центр закликав відкликати проєкт, оскільки вважає його схвалення небезпечним через імовірні наслідки для євроінтеграційних процесів, культури, освіти й національної безпеки загалом.

«Повернутися до розробки стратегії стане можливим після перезавантаження керівництва Держкіно, яке підважує всі демократичні процедури та запускає руйнівні процеси в українському кінематографі», – переконані в Довженко-Центрі.

Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

10 листопада у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію «Довженко-Центру» до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

3 червня Держкіно скасувало наказ про реорганізацію «Довженко-Центру», а 12 липня Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію «Довженко-Центру».

Теги: Держкіно Київ культура кіно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із 2023 року змінилася дата написання радіо диктанту національної єдності
Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності: як долучитися
27 жовтня, 07:34
Нардеп Дмитрук заступився за таксиста, який спричинив мовний скандал у Києві
Нардеп Дмитрук заступився за таксиста, який спричинив мовний скандал у Києві
26 жовтня, 15:15
Таксист почав виставляти речі пасажирів та наказав виходити з автівки
У Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською (відео)
26 жовтня, 09:58
Повітрофлотський проспект в Києві можуть перейменувати на проспект Повітряних сил
Залужний відреагував на перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві
18 жовтня, 15:15
Столиця не підвищувала тариф на теплопостачання цього опалювального сезону
Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону
17 жовтня, 21:15
Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко прийшли попрощатися з артисткою
На прощанні з Ніною Матвієнко засвітилися скандальні «кролики» (фото)
11 жовтня, 14:32
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років
Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)
10 жовтня, 10:24
Компанію, яка ремонтує дорожну ділянку в столиці, повʼязують з мером Одеси Геннадієм Трухановим
Падіння крана в Києві: що відомо про фірму, яка займалася будівництвом транспортної розв'язки
9 жовтня, 11:45
Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні шість-сім хвилин
Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів
2 жовтня, 09:17

Культура

Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список
Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список
У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»
У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»
Акторові Олексію Горбунову – 62. Згадуємо головні здобутки артиста
Акторові Олексію Горбунову – 62. Згадуємо головні здобутки артиста
Як відбувся цьогорічний радіодиктант національної єдності: деталі
Як відбувся цьогорічний радіодиктант національної єдності: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
9257
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
5858
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
5757
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
5221
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами

Новини

Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Сьогодні, 19:45
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту