Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації

Запропонований документ Держкіно у Довженко-Центрі назвали не стратегією, а «переліком справ, без обґрунтувань і конкретики»

Нова стратегія розвитку кіно в Україні може загрожувати ліквідацією кіноархіву Довженко-Центр

​​На розгляд Кабінету міністрів винесли «Проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року». Це може загрожувати ліквідацією кіноархіву Довженко-Центр. Про це повідомив Довженко-Центр.

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У кіноархіві кажуть, що Держкіно зімітувало обговорення проєкту стратегії під тиском громадськості, однак майже всі зауваження були відхилені.

Запропонований документ у Довженко-Центрі назвали не стратегією, а «переліком справ, без обґрунтувань і конкретики». Водночас проєкт містить загрозу знищення Національного центру Олександра Довженка: там пропонують «оптимізувати» кіноархів.

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Так, у Довженко-Центрі кажуть, що стратегія передбачає зміни, які пропонували під час спроб торішньої «реорганізації», а саме:

Держкіно продовжує наполягати на створенні окремої державної анімаційної студії, навіть в умовах скорочення видатків на культуру.

Держкіно має намір розвивати «Науковий центр кінематографії України», який не функціонує вже 20 років.

Держкіно планує окремо створити Державний фонд фільмів, тоді як саме Довженко-Центр був створений, аби консолідувати й розвивати український фільмофонд.

«Замість того, щоб ліквідувати нечинні державні підприємства та установи, у «стратегії» пропонується фактично ліквідувати Довженко-Центр, єдину живу інституцію серед підпорядкованих Держкіно. Функції Центру хочуть розподілити між групою неспроможних установ, вливаючи під час війни у них державний ресурс», – заявили в кіноархіві.

Довженко-Центр закликав відкликати проєкт, оскільки вважає його схвалення небезпечним через імовірні наслідки для євроінтеграційних процесів, культури, освіти й національної безпеки загалом.

«Повернутися до розробки стратегії стане можливим після перезавантаження керівництва Держкіно, яке підважує всі демократичні процедури та запускає руйнівні процеси в українському кінематографі», – переконані в Довженко-Центрі.

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Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

10 листопада у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію «Довженко-Центру» до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

3 червня Держкіно скасувало наказ про реорганізацію «Довженко-Центру», а 12 липня Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію «Довженко-Центру».