У Києві загорілася СТО: рятувальники показали наслідки (фото)
Загорання виникло ввечері 14 листопада у Соломʼянському районі столиці
Столичні пожежники ліквідували займання на станції техобслуговування у Києві, яке виникло ввечері 14 листопада. Про це повідомляє преслужба ДСНС.
«Загорання виникло сьогодні ввечері у Соломʼянському районі столиці, на станції технічного обслуговування в одному із автомобілів з розповсюдженням на горючі матеріали будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 250 кв. м», – йдеться у повідомленні.
За оновленою інформацією, під час пожежі до медиків звернувся працівник СТО з незначними опіками обличчя, від госпіталізації відмовився.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Києві загорівся склад із будматеріалами, були постраждалі.
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