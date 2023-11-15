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У Києві загорілася СТО: рятувальники показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві загорілася СТО: рятувальники показали наслідки (фото)
Під час пожежі до медиків звернувся працівник СТО з незначними опіками обличчя
фото: пресслужба ДСНС

Загорання виникло ввечері 14 листопада у Соломʼянському районі столиці

Столичні пожежники ліквідували займання на станції техобслуговування у Києві, яке виникло ввечері 14 листопада. Про це повідомляє преслужба ДСНС.

«Загорання виникло сьогодні ввечері у Соломʼянському районі столиці, на станції технічного обслуговування в одному із автомобілів з розповсюдженням на горючі матеріали будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 250 кв. м», – йдеться у повідомленні.

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За оновленою інформацією, під час пожежі до медиків звернувся працівник СТО з незначними опіками обличчя, від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Києві загорівся склад із будматеріалами, були постраждалі.

Теги: рятувальники пожежа

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