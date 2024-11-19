У Дарницькому районі столиці із багатоповерхівки випав хлопчик

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи

Cьогодн ввечері, 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Загиблий – 11-річний мешканець вказаного будинку. Його тіло виявили перехожі, які і повідомили до поліції», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Всі обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва. Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю – дівчинка не отримала серйозних травм.