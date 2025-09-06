Головна Світ Політика
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну

Іванна Гончар
Хорватія не відправлятиме війська в Україну
Хорватія не відправлятиме війська в Україну

Хорватія не направлятиме свої війська в Україну, однак продовжить надавати всебічну підтримку у війні проти російської агресії. Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, коментуючи останні обговорення в межах НАТО та «коаліції охочих», повідомляє «Главком».

«Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну», – наголосив Анушич в інтерв’ю хорватському телебаченню HRT.

За його словами, Хорватія не братиме участі в ініціативі деяких країн щодо можливого відправлення контингентів до України. Водночас Загреб продовжить усі формати підтримки, які надавав раніше.

«Хорватія продовжуватиме допомагати Україні в усьому, в чому допомагала досі – буде надавати політичну підтримку, допомагати з обладнанням, зброєю та фінансами», – додав міністр.

Варто додати, що Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.

Теги: миротворча місія миротворці військові Хорватія

