У Києві введено обмеження дорожнього руху: чому і для кого

У Києві запроваджується тимчасове обмеження дорожнього руху для вантажівок

Через спекотну погоду у столиці проводяться заходи для збереження дорожнього покриття

У неділю 6 серпня у столиці введено тепловий режим та обмежено дорожній рух великогабаритного транспорту вагою понад 24 тонни на в’їзд до столиці та пересування містом. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

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«Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, час дії обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму.

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Правоохоронці нагадали, що головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

До слова, такі ж обмеження для вантажівок у столиці діяли і вчора.

Нагадаємо, сьогодні на Київщині очікується суха та спекотна погода. Удень у столиці температура становитиме 33-35°.