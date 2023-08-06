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У Києві введено обмеження дорожнього руху: чому і для кого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві введено обмеження дорожнього руху: чому і для кого
У Києві запроваджується тимчасове обмеження дорожнього руху для вантажівок
фото з відкритих джерел

Через спекотну погоду у столиці проводяться заходи для збереження дорожнього покриття

У неділю 6 серпня у столиці введено тепловий режим та обмежено дорожній рух великогабаритного транспорту вагою понад 24 тонни на в’їзд до столиці та пересування містом. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, час дії обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму.

Правоохоронці нагадали, що головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

До слова, такі ж обмеження для вантажівок у столиці діяли і вчора.

Нагадаємо, сьогодні на Київщині очікується суха та спекотна погода. Удень у столиці температура становитиме 33-35°. 

Теги: Київ дорожній рух вантажівки

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