У Києві за добу коронавірус виявили у 112 осіб
Загалом у столиці зафіксували понад 7200 випадків Covid-19
У Києві за останню добу виявили коронавірус у 112 людей, загалом у столиці вже понад 7200 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей. На сьогодні у столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед тих, що захворіли:
- 60 жінок (віком від 19 до 88 років);
- 47 чоловіків (віком від 19 до 73 років);
- 2 дівчинки (6 місяців та 14 років);
- 3 хлопчики (від 4 до 15 років).
«До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 20, у Деснянському — 16, у Печерському та Солом‘янському районах — по 13 випадків», - резюмував Кличко.
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Всього61851
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Померли1551
Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.
До слова, стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.
Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.