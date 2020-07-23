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    У Києві за добу коронавірус виявили у 112 осіб

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    У Києві за добу коронавірус виявили у 112 осіб

    Загалом у столиці зафіксували понад 7200 випадків Covid-19

    У Києві за останню добу виявили коронавірус у 112 людей, загалом у столиці вже понад 7200 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей. На сьогодні у столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що серед тих, що захворіли:

    • 60 жінок (віком від 19 до 88 років);
    • 47 чоловіків (віком від 19 до 73 років);
    • 2 дівчинки (6 місяців та 14 років);
    • 3 хлопчики (від 4 до 15 років).
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    «До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 20, у Деснянському — 16, у Печерському та Солом‘янському районах — по 13 випадків», - резюмував Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    До слова, стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

     

    Віталій Кличко мер хвороби карантин коронавірус
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