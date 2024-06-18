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У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту
У звʼязку з аварією утворився затор від вулиці В’ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі
фото: Патрульна поліція Києва

Аварія сталася у Солом'янському районі столиці

У Києві, на проспекті Повітряних сил, вранці 18 червня маршрутне таксі врізалося у паркан на узбіччі дороги. Про це повідомляє Патрульна поліція столиці та місцеві Telegram-канали.

Як стало відомо, у ДТП потрапила маршрутка 805. Інцидент, ймовірно, стався через погане самопочуття водія.

У поліції Києва розповіли, що у звʼязку з аварією утворився затор від вулиці В’ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі.

У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту фото 1
фото: Telegaram / Київ ІНФО | Новини України

До слова, 16 січня, у Голосіївському районі столиці  на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці. Про це  повідомляє пресслужба ДСНС. Жертв та постраждалих, як вказано, немає. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, вранці вівторка, 7 травня, у Дніпровському районі Києва сталася аварія за участі маршрутного таксі та вантажівки КамАЗ. Внаслідок ДТП різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки, повідомляє поліція Києва. 

Також у Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП є постраждалі, серед них троє дітей. Про це повідомляє «Суспільне».

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Теги: таксі дороги самопочуття затор Київ

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