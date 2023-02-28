У Києві запустять нову систему оповіщення про повітряну тривогу

За рік повітряна тривога лунала в Києві майже 700 разів

Сьогодні у Києві періодично вмикатимуть гучні сигнальні звуки, текстове повідомлення про тестування та гімн України

Із 28 лютого у Києві почнуть тестувати оновлену систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Із 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня тестування нової систему відбуватиметься у Деснянському районі столиці.

Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

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«Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення», – йдеться в повідомленні КМДА.

Як повідомлялося, за рік повномасштабної війни Росії проти України у Києві повітряна тривога пролунала 680 разів.

Раніше ровідка повідомила, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів.