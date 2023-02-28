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У Києві запустять нову систему оповіщення про повітряну тривогу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві запустять нову систему оповіщення про повітряну тривогу
За рік повітряна тривога лунала в Києві майже 700 разів
фото з відкритих джерел

Сьогодні у Києві періодично вмикатимуть гучні сигнальні звуки, текстове повідомлення про тестування та гімн України

Із 28 лютого у Києві почнуть тестувати оновлену систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Із 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня тестування нової систему відбуватиметься у Деснянському районі столиці.

Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

«Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення», – йдеться в повідомленні КМДА.

Як повідомлялося, за рік повномасштабної війни Росії проти України у Києві повітряна тривога пролунала 680 разів.

Раніше ровідка повідомила, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів.

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Теги: Київ тривога кияни війна

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