Повітряні сили повідомили, чим окупанти били по енергосистемі України

Окупаційні війська атакували Україну майже 500 повітряними цілями

У ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України ударними БпЛА, а також ракетами повітряного й наземного базування. Загалом окупанти випустили 497 повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За словами військових, росіяни атакували Україну:

465 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера»,

двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»,

14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23,

12 крилатих ракет «Іскандер-К»,

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Загадом протиповітряною обороною було збито або подавлено 420 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed та «Гербера»,

аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»,

чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23,

девʼять крилатих ракет «Іскандер-К»,

керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на сімох локаціях. Крім того, чотири ворожі ракети не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені, місця падіння уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.