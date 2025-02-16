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Суд оштрафував підприємця, який побив військового, бо той «заважав туризму»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Суд оштрафував підприємця, який побив військового, бо той «заважав туризму»
Працівник ТЦК, на якого напав підприємець, отримав легкі тілесні ушкодження
фото: скріншот із відео

Обвинувачений був одним із тих, хто напав на блокпост ТЦК у Ворохті

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав підприємця винуватим у хуліганстві і перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Про це йдеться у відповідному вироку суду.

Так, у 2024 році біля селища Ворохта встановили блокпост, на якому чергували прикордонники і військові ТЦК. Вони перевіряли документи і вручали повістки військозобовʼязаним.

Місцеві жителі вважали, що це перешкоджає туризму. 4 липня 2024 року відбулося зібрання, на яке для розʼяснень запросили представника прикордонного загону. Останній пообіцяв селянам прискорити пропускний режим місцевого населення та мандрівників із числа громадян України.

Однак людей це не вдовольнило і вони на своїх авто поїхали до блокпосту. Обвинувачений із односельцями оточили військових, викрикували нецензурні слова, відбирали особисті речі, заблокували службовий автотранспорт і, зрештою, демонтували блокпост.

Хулігани заблокували авто військовослужбовця ТЦК, не давши йому покинути місце події. Невстановлені особи безпричинно почали завдавати чоловікові удари, знімаючи його поведінку на мобільні телефони і вигукуючи образи.

Обвинувачений кулаком розбив вікно в автомобілі і намагався витягти військового з салону через вікно, пробував виламати двері машини. Інші люди в цей час також били чоловіка через вікно.

У військовослужбовця діагностували легкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струсу головного мозку, множинні забої, садна, гематоми. Автомобіль був настільки побитий, що став непридатний до використання.

У подальшому зі згоди потерпілого з учасником бійки укладено угоду про визнання винуватості.

Громадянин повністю визнав вину, висловлював жаль з приводу вчиненого та бажає виправити ситуацію, що склалася, активно сприяв слідству і дав детальні показання. Він уперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, зареєстрований як фізична особа-підпримець, одружений, утримує малолітню дитину.

Суд покарав винуватця штрафом у 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Ворохті, що на Івано-Франківщині, місцеві перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК.

Як стало відомо згодом, блокпост у Ворохті на Івано-Франківщині, через який місцеві жителі напали на військових, демонтовано. При цьому перевірки документів працівниками територіального центру комплектування  не буде припинено.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

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Теги: демонтували населення автомобіль напад військові документи машини прикордонники

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