Президент Фінляндії приїхав до України

Очільника Фінляндії зустріли глава Офісу президента та міністр закордонних справ України
Александр Стубб планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

До Києва у четвер, 11 вересня, прибув з візитом президент Фінляндії Александр Стубб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Стубб планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити безпекові проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України. Також лідери говоритимуть про посилення тиску на країну-агресора Росію та санкції.

Єрмак повідомив, що Фінляндія з початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні 29 оборонних пакетів, а також фінансову й гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що найкращим гарантом безпеки для України є сама Україна. Стубб сказав, що одним з ключових результатів цих переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантій безпеки.

До слова, Інститут вивчення війни пояснив останні заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо Фінляндії. За словами аналітиків, Кремль використовує той самий сценарій, який він застосовував проти України, – створити інформаційні умови для майбутньої агресії. Раніше російський диктатор Володимир Путін наказав розпочати будівництво фортифікацій на кордоні з Фінляндією.

Фінляндія Київ

