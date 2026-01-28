У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку

Унаслідок російської атаки ніхто не постраждав

У ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-ти поверхового житлового будинку, без подальшого горіння. Внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

Наслідки ворожого удару по Києву фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.