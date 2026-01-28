Головна Київ Новини
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку
Ворожий удар спричинив руйнування покрівлі та стіни технічного поверху
Унаслідок російської атаки ніхто не постраждав

У ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-ти поверхового житлового будинку, без подальшого горіння. Внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку фото 1
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку фото 2
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку фото 3
Наслідки ворожого удару по Києву
Наслідки ворожого удару по Києву
За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Теги: Київ обстріл

