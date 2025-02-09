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У Дніпрі чоловік отримав опіки під час пожежі у квартирі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Дніпрі чоловік отримав опіки під час пожежі у квартирі
У Дніпрі горіла квартира на другому поверсі
фото: ДСНС

Пожежа виникла у квартирі у шістнадцятиповерховому будинку

У Дніпрі у провулку Парусний під час пожежі у квартирі постраждав чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Сьогодні, 9 лютого, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у шістнадцятиповерховому будинку у Новокодацькому районі Дніпра. 

Вогонь охопив речі в оселі на загальній площі 25 кв м
Вогонь охопив речі в оселі на загальній площі 25 кв м
фото: ДСНС

Як виявилося, горіла квартира на другому поверсі. Вогонь охопив речі в оселі на загальній площі 25 кв м. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли з палаючого приміщення чоловіка та передали його медикам.

У ДСНС повідомляють, що чоловіка, з попереднім діагнозом опіки тіла, госпіталізовано до лікарні.

Квартира після ліквідації пожежі
Квартира після ліквідації пожежі
фото: ДСНС

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Покровському районі міста Кривий Ріг. Як виявилося, займання виникло у в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Зазначається, що під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували дитину, а також вивели 13 осіб на безпечну відстань від полум’я. Крім того, постраждали дві жінки та чоловік.

Раніше у Кіровоградській області під час пожежі загинула дівчинка-підліток, а чоловік та жінка отримали травми. Про це пишуть на сайті Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

8 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Березовій у селі Неопалимівка у Кропивницькому районі. Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли тіло 15-річної дівчини та двох людей з травмами. Чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні.

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Теги: квартира рятувальники Дніпро ДСНС пожежа

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