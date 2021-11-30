У Києві з’являться нові 3D-тури. Які локації будуть оцифровані (перелік)
Туристично-культурний хаб надаватиме інформацію про туристичні локації, актуальні події в Києві
У Києві буде створено новий туристично-культурний хаб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.
«Вже наразі команда працює над туристично-культурним хабом, оцифруванням об’єктів культурної та туристичної інфраструктури», – написав він.
Оленич розповів, що на порталі з’являться нові 3D-тури, можна буде дізнатися про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо.
Детальніше про те, які локації планують оцифрувати, розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.
На початку нового року кияни та гості міста зможуть віртуально побувати в таких локаціях:
- Київський зоопарк;
- станція метрополітену «Золоті Ворота»;
- печери Києво-Печерської лаври;
- пішохідно-велосипедний міст;
- музей «Золоті Ворота»;
- парк «Наталка»;
- музей Михаїла Булгакова;
- Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;
- Пейзажна алея;
- інтер’єри приміщення КМДА.
Директор Департаменту додав, що новий туристично-культурний хаб стане магнітом як для внутрішніх туристів, так і для іноземців. Адже для Києва надзвичайно важливо працювати над залученням туристів для розвитку міста.
Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА, обсяг надходжень від туристичного збору станом на 11 листопада 2021 року становив 61,85 млн грн. Загальна кількість туристів до 1 грудня 2021 року разом із внутрішніми туристами орієнтовно складе 2,3 млн осіб, 800 тис. серед яких – іноземці.
За 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн.
До слова, нещодавно у столичному парку «Володимирська гірка» відкрили 3D-мініатюру пішохідно-велосипедного мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору.
Раніше в Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач» Музею Івана Гончара.