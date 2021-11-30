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    У Києві з’являться нові 3D-тури. Які локації будуть оцифровані (перелік)

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    Команда працює над туристично-культурним хабом - У Києві з’являться нові 3D-тури. Які локації будуть оцифровані (перелік)
    Команда працює над туристично-культурним хабом
    фото: Олег Половинко/Facebook

    Туристично-культурний хаб надаватиме інформацію про туристичні локації, актуальні події в Києві

    У Києві буде створено новий туристично-культурний хаб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

    «Вже наразі команда працює над туристично-культурним хабом, оцифруванням об’єктів культурної та туристичної інфраструктури», – написав він.

    Оленич розповів, що на порталі з’являться нові 3D-тури, можна буде дізнатися про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо.

    Детальніше про те, які локації планують оцифрувати, розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

    На початку нового року кияни та гості міста зможуть віртуально побувати в таких локаціях:

    • Київський зоопарк;
    • станція метрополітену «Золоті Ворота»;
    • печери Києво-Печерської лаври;
    • пішохідно-велосипедний міст;
    • музей «Золоті Ворота»;
    • парк «Наталка»;
    • музей Михаїла Булгакова;
    • Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;
    • Пейзажна алея;
    • інтер’єри приміщення КМДА.

    Директор Департаменту додав, що новий туристично-культурний хаб стане магнітом як для внутрішніх туристів, так і для іноземців. Адже для Києва надзвичайно важливо працювати над залученням туристів для розвитку міста.

    Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА, обсяг надходжень від туристичного збору станом на 11 листопада 2021 року становив 61,85 млн грн. Загальна кількість туристів до 1 грудня 2021 року разом із внутрішніми туристами орієнтовно складе 2,3 млн осіб, 800 тис. серед яких – іноземці.

    За 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн.

    До слова, нещодавно у столичному парку «Володимирська гірка» відкрили 3D-мініатюру пішохідно-велосипедного мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору.

    Раніше в Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач» Музею Івана Гончара.

    Теги: Київ туризм культура КМДА
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    У Києві з’являться нові 3D-тури. Які локації будуть оцифровані (перелік)