У Києві з’являться нові 3D-тури. Які локації будуть оцифровані (перелік)

Туристично-культурний хаб надаватиме інформацію про туристичні локації, актуальні події в Києві

У Києві буде створено новий туристично-культурний хаб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

«Вже наразі команда працює над туристично-культурним хабом, оцифруванням об’єктів культурної та туристичної інфраструктури», – написав він.

Оленич розповів, що на порталі з’являться нові 3D-тури, можна буде дізнатися про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо.

Детальніше про те, які локації планують оцифрувати, розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

На початку нового року кияни та гості міста зможуть віртуально побувати в таких локаціях:

Київський зоопарк;

станція метрополітену «Золоті Ворота»;

печери Києво-Печерської лаври;

пішохідно-велосипедний міст;

музей «Золоті Ворота»;

парк «Наталка»;

музей Михаїла Булгакова;

Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;

Пейзажна алея;

інтер’єри приміщення КМДА.

Директор Департаменту додав, що новий туристично-культурний хаб стане магнітом як для внутрішніх туристів, так і для іноземців. Адже для Києва надзвичайно важливо працювати над залученням туристів для розвитку міста.

Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА, обсяг надходжень від туристичного збору станом на 11 листопада 2021 року становив 61,85 млн грн. Загальна кількість туристів до 1 грудня 2021 року разом із внутрішніми туристами орієнтовно складе 2,3 млн осіб, 800 тис. серед яких – іноземці.

За 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн.

До слова, нещодавно у столичному парку «Володимирська гірка» відкрили 3D-мініатюру пішохідно-велосипедного мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору.

Раніше в Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач» Музею Івана Гончара.