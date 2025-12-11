Столичний «Гулівер» 12 грудня частково відновить роботу

У «Гулівері» відкриються лише кілька поверхів

У Києві 12 грудня розважальний комплекс «Гулівер» починає відновлювати свою роботу. У п’ятницю очікується початок роботи першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини центру. Про це йдеться на офіційному сайті «Ощадбанку» передає «Главком».

Зазначається, що у п’ятницю відбудеться відновлення роботи закладів низки груп розважального комплексу.

Парфюмерно-косметична група – Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei

Fashion група - Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay

Подарункова та ювелірна група – SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотий Вік, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ

Сервісна група – Vodafone, Фортуна тютюн, Єнот24, ремонт годинників, Strong.ua, GLO, Обмін валют

Також запрацює магазин зоотоварів Еліт Зоо та Watsons. Зазначається, що супермаркет «Сільпо» та аптека «Біла ромашка» почнуть працювати з 15 грудня. вони потребують більше часу для завезення повного асортименту продукції. Таким чином буде відновлена робота майже всіх закладів першого та мінус першого поверхів, – йдеться у повідомленні. Також у торговому центрі Гулівер відновить свою роботу відділення Ощадбанку.

Інформації щодо відкриття інших поверхів «Гуліверу» поки що немає. «Рішення будуть ухвалюватись у міру подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації – наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника», – зазначили у банку.

Відомо, що 26 липня 2025 року права власності на торгівельно-офісний комплекс Gulliver отримали «Ощадбанк» (80%) та «Укрексімбанку» (20%). Причиною став борг власника ТОВ «Три О», який став боржником, тому банк стягнув його майно, таким чином ТОК «Гулівер» перейшов у власність «Ощадбанку» .

Проте, крім цього, «Ощадбанк» визнав торговий комплекс небезпечним для життя людей та нормальної експлуатації. «Після обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Консорціумом державних банків буде ініційовано притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності. Всіх орендарів ТОК Gulliver звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи», – зауважили в банку.

За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій «Ощадбанку» у грудні почалося поетапне відкриття комплексу після усунення обставин, які були причинами виникнення надзвичайної ситуації.

