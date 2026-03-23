Помер колишній прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен

Лариса Голуб
Французький політик Ліонель Жоспен
фото з відкритих джерел

Жоспен був однією з ключових постатей французької політики кінця 90-х та початку 2000-х років

У віці 88 років пішов із життя відомий французький політик-соціаліст Ліонель Жоспен, який очолював уряд країни на межі тисячоліть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Ліонель Жоспен обіймав посаду прем'єр-міністра Франції з 1997 по 2002 рік. Його каденція припала на період так званого «співіснування» – рідкісного для Франції політичного феномену, коли лівий прем'єр-міністр керував урядом при правоцентристському президенті Жаку Шираку.

Що відомо про Ліонеля Жоспена

Відомо, що  Ліонель Жоспен у молодості був троцькистом, що згодом приховував. Долучився до соціалістів в 1971, звернув на себе увагу Франсуа Міттерана, в 1977 був вибраний в Національну асамблею від округу Париж. Став близьким соратником Франсуа Міттерана, і після обрання Міттерана на посаду президента у 1981 був оголошений головою Французької соціалістичної партії.

Після переобрання Міттерана у 1988 Жоспен був призначений міністром освіти. В результаті катастрофічних для соціалістів виборів 1993 оголосив про свій відхід з політики, проте знов претендував на посаду в міністерстві закордонних справ, але дістав відмову від тодішнього міністра Алена Жюппе.

До 1995 Жоспен був оголошений кандидатом соціалістів на президентський пост як зміна Міттерану, що йшов з посади. Після першого туру посів перше місце, проте в другому турі програв Жаку Шираку, який і став новим президентом.

