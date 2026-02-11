Головна Київ Новини
Квітковий бізнес біля «Мінської»: стихійна торгівля заважає проходу в метро (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Квітковий бізнес біля «Мінської»: стихійна торгівля заважає проходу в метро (фото)
Стихійний квітковий ринок біля станції метро «Мінська» не зачиняється навіть у сильні морози
фото: glavcom.ua

За можливість придбати квіти біля метро кияни розплачуються естетикою міста 

На столичній Оболоні поблизу станції метро «Мінська» продовжує функціонувати багаторічний стихійний ринок квітів. Ситуація особливо контрастна на тлі недавнього демонтажу МАФів, що проводився міськими службами для впорядкування території та покращення безпеки. Попри те, що капітальні кіоски прибрали, саморобні конструкції торговців квітів залишилися на своїх місцях і продовжують працювати навіть під час сильних морозів, повідомляє «Главком».

Щоденний квест для пасажирів: жителі Оболоні змушені маневрувати між торговими наметами та покупцями на шляху до метро
Щоденний квест для пасажирів: жителі Оболоні змушені маневрувати між торговими наметами та покупцями на шляху до метро
фото: glavcom.ua

Аби врятувати товар від низьких температур, підприємці збудували на тротуарах тимчасові конструкції, що нагадують теплиці на сільських городах. Ці саморобні халабуди залишаються на тротуарі цілодобово, що значно псує зовнішній вигляд району, який нещодавно звільнили від інших торгових об’єктів.

На ділянці між двома входами у метро, де раніше стояв квітковий МАФ, тепер працюють саморобні намети. На фото це місце позначено логотипом «Главкома»
На ділянці між двома входами у метро, де раніше стояв квітковий МАФ, тепер працюють саморобні намети. На фото це місце позначено логотипом «Главкома»
фото: glavcom.ua
Мішки зі сміттям під торговими наметами стали невід'ємною частиною пейзажу біля метро «Мінська»
Мішки зі сміттям під торговими наметами стали невід’ємною частиною пейзажу біля метро «Мінська»
фото: glavcom.ua

Окремої уваги заслуговує питання цивільного захисту. Оскільки станція метро «Мінська» слугує укриттям під час повітряних тривог, вільний доступ до входу є критично важливим. Намети розташовані безпосередньо на шляху руху людей до підземки, що може створювати суттєві перешкоди для швидкої евакуації, особливо у вечірній час.

Квітникарі разом з квітами гріються у саморобних халабудах
Квітникарі разом з квітами гріються у саморобних халабудах
фото: glavcom.ua

Примітно, що буквально за 15-20 метрів від стихійних рядів є можливості для цивілізованої торгівлі. Прямо навпроти стихійки, а також біля входу на місцевий ринок, працюють офіційні квіткові крамниці, проте стихійний майданчик продовжує діяти всупереч правилам благоустрою.

Поки на тротуарах стоять саморобні намети, поруч працює облаштована квіткова крамниця, ціни у якій майже не відрізняються
Поки на тротуарах стоять саморобні намети, поруч працює облаштована квіткова крамниця, ціни у якій майже не відрізняються
фото: glavcom.ua
Квіткова крамниця на центральному вході у ринок біля станції метро «Мінська»
Квіткова крамниця на центральному вході у ринок біля станції метро «Мінська»
фото: glavcom.ua

Така ситуація викликає запитання: чому боротьба з незаконними спорудами не торкається цього конкретного місця та чи мають відповідні служби важелі впливу на подібну торгівлю, яка ігнорує безпекові норми та естетику міста.

Нагадаємо, у серпні минулого року на столичній Оболоні комунальні служби провели демонтаж стихійного ринку, розташованого по вулиці Левка Лук’яненка, 12. Роботи розпочалися близько сьомої ранку. Працівники керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району Києва повантажили на трактор ящики, коробки та залишки меблів, які продавці використовували як прилавки. Після чого двірники ретельно підмели прилеглу території. Та вже о десятій ранку ринок працював у звичному режимі.  

До слова, після масштабного демонтажу незаконних МАФів біля станції метро «Мінська» в Оболонському районі проблему стихійної торгівлі повністю не вирішили. Тепер мешканці обурені значною кількістю квіткових наметів, які, на їхню думку, псують вигляд вулиці та створюють незручності. 

Теги: Київ столиця благоустрій ринок

