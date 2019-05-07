У Кличка розповіли, скільки платять забудовники і куди йдуть гроші



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У КМДА стверджують, що пайові внески забудовників спрямовується виключно на розбудову міської інфраструктури

За два останні роки до бюджету міста Києва надійшло 1 млрд 336 млн гривень від забудовників та замовників проектів із будівництва та реконструкції об’єктів на території столиці. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Минулого року питома вага пайової участі становила 1% в обсязі загального доходу бюджету міста Києва, разом із тим, це склало 15,8% від доходу спеціального фонду та 53,5% бюджету розвитку столиці», – підкреслив Поворозник.

За рахунок коштів, що надходять в порядку сплати забудовниками пайової участі до бюджету міста Києва, у столиці фінансується створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

За його словами, станом на березень місяць поточного року зі спеціального фонду бюджету столиці за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки профінансовано будівництво та реставрацію об’єктів інфраструктури на загальну суму 855 млн грн.

«У Києві будуються та реконструюються дороги, ремонтуються та утеплюються школи та дитячі садки, зводиться спортивна інфраструктура, поступово впорядковується житлово-комунальне господарство. Звичайно, надходження від сплати пайових внесків не покривають усіх фінансових потреб на відбудову та розвиток міської інфраструктури. Але вони є надзвичайно вагомим фінансовим ресурсом міста», – зазначив Поворозник.

Київ, переймаючи досвід європейських міст, першою почав використовувати систему сплати забудовниками пайових внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. В умовах зростання попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції міського транспортно-дорожнього комплексу до європейської транспортної системи, досягнення міжнародних стандартів розвитку інженерно-транспортної інфраструктури місто Київ потребує постійних надходжень інвестиційного капіталу.

За відсутності зобов’язань забудовників щодо зведення соціальних об’єктів біля новобудов, створення належної інфраструктури для їх мешканців вимушено бере на себе і забезпечує місто.

«Тому скасування пайового внеску забудовників у якості відшкодування витрат міського бюджету жодним чином не вплине на ринкову вартість житла, натомість може призвести до розбалансування бюджету, погіршення інвестиційного клімату та недофінансування важливих інфраструктурних об’єктів. І, як наслідок, позначиться на рівні життя киян. Прийняття такого рішення має ґрунтуватися на розроблених компенсаторних джерелах наповнення бюджету розвитку міста», – зауважив Поворозник.

Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.

4 травня у Києві знову протестували проти забудови Протасового Яру. Учасники акції частково перекрили однойменну вулицю.