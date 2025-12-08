Головна Київ Новини
У «Літаючій тарілці» на Libідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох
фото: Ельміра Еттінгер/Facebook

«Тарілка» належить до пам'яток місцевого значення, проте роботи тривають без оприлюднення фінального проєкту реконструкції

У Києві на Либідській площі в будівлі Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, широко відомій як «Літаюча тарілка», демонтували всі вікна. Ці дії викликали серйозне занепокоєння серед дослідників та активістів щодо збереження унікальної пам'ятки архітектури у стилі модернізму. Про демонтаж повідомили дослідниці Ельміра Еттінгер та Олена Борисова, інформує «Главком».  

За словами Еттінгер, «Тарілка» належить до пам'яток місцевого значення, проте роботи тривають без оприлюднення фінального проєкту реконструкції.

Дослідниця нагадала, що у жовтні на засіданні Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглядалася петиція про зупинку перебудови. Тоді петицію не погодили, зазначивши, що роботи припиняти не будуть, але перед їхнім продовженням громаді обіцяли представити проєкт реконструкції.

«Продовження настало – Тарілці познімали вікна і виносять зсередини будсміття. А проєкт ми так і не побачили і не знаємо: які будуть нові вікна, що буде з приміщеннями, які заклади харчування і комерції там будуть (а їх дозволили)», – наголосила Еттінгер.

Особливе обурення Еттінгер викликала інформація про дозвіл на зафарбовування унікальних фресок у залі «Тарілки». Вона зазначила, що робиться це не для втілення оригінального кольоромузичного проєкту покійного архітектора Флоріана Юр'єва, а нібито «тому, що фрески радянські».

Допис Ельміри Еттінгер
Допис Ельміри Еттінгер
скриншот

Думки підписників дослідниці розділилися: одні вітають зміни, тоді як інші пишуть, що добре, що геніальний Флоріан Юр'єв не бачить цього неподобства.

У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох фото 1
скриншот коментарів
У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох фото 2
скриншот коментарів
У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох фото 3
скриншот коментарів
У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох фото 4
скриншот коментарів

Згодом, на тлі демонтажу вікон, Еттінгер опублікувала фото, що, за її словами, демонструють, який вигляд матиме інтер’єр «Тарілки» після запланованої реконструкції. Оприлюднені зображення викликали хвилю обурення.

«Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Міністерство культури України, ви погодили отаку «реставрацію» Тарілки на Либідській? Оце дозволено робити із памʼяткою архітектури? Оцей несмак і«хай-тек»? Навіщо ви дозволяєте таке вчиняти з нашою тарілкою?», – обурилася дослідниця, звертаючись до відповідальних органів.

7 фото
На весь екран
Такою після реконстурції буде «Літаюча тарілка» на Либідській, стверджує Еттінгер
фото: Ельміра Еттінгер

Відомо, що конструкція «Тарілки» перебуває в оренді компанії «Альдо», яка реалізує тут проєкт ТРЦ Ocean Mall.

Хоча у жовтні 2020 року Міністерство культури внесло «Тарілку» до реєстру пам’яток, що захищає її від зміни зовнішнього вигляду, будівництво прилеглого ТРЦ тривало і до січня 2025 року фактично «поглинуло» пам'ятку. 

Нагадаємо, 4 липня, депутати Київської міської ради на черговому пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання проголосували прийняття детального плану території торгівельно-розважального комплексу «Оушен Плаза» та забудову дворику з воронами за адресою вулиця Рейтарська №9. Загалом на порядок денний було винесено понад сотню пунктів. Одним з найрезонансніших було питання про прийняття детального плану території торгівельно-розважального комплексу «Оушен Плаза». Таким чином, під забудову потрапить архітектурна памʼятка київського модернізму – «тарілка на Либідській». Через забудову ця знаменита пам'ятка може бути поглинута торгвельно-розважальним центром, на цю земельну ділянку претендує бізнесмен Вагіф Алієв.

Раніше повідомлялося, що перший міський голова Києва Леонід Косаківський розкритикував міську владу та особисто Віталія Кличка через ситуацію навколо забудови на місці колишнього Печерського торгового центру на вулиці Омеляновича-Павленка, 4. За його словами, дозвіл на будівництво нового багатофункціонального комплексу (БФК) був виданий з низкою серйозних порушень.

