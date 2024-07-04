Київрада дозволила забудову довкола «тарілки на Либідській» та «будинку з воронами» на Рейтарській

Унікальної форми будинок, який в народі називають «Літаючою тарілкою», з’явився в Києві у 1971році

Забудовники вже впритул наблизилися до будівлі з «тарілкою»

Сьогодні, 4 липня, депутати Київської міської ради на черговому пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання проголосували прийняття детального плану території торгівельно-розважального комплексу «Оушен Плаза» та забудову дворику з воронами за адресою вулиця Рейтарська №9.

Загалом на порядок денний було винесено понад сотню пунктів.

Одним з найрезонансніших було питання про прийняття детального плану території торгівельно-розважального комплексу «Оушен Плаза». Таким чином, під забудову потрапить архітектурна памʼятка київського модернізму – «тарілка на Либідській». Через забудову ця знаменита пам'ятка може бути поглинута торгвельно-розважальним центром, на цю земельну ділянку претендує бізнесмен Вагіф Алієв.

Забудовники вже впритул наблизилися до будівлі з «тарілкою». Спочатку вони планували інтегрувати «тарілку» до будівлі ТРЦ, проте це викликало широкий суспільний резонанс.

Також депутати проголосували забудову дворику з воронами за адресою вулиця Рейтарська №9.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, Київська міська рада затвердила порядок нанесення муралів на будівлі та споруди, який передбачає прозорий механізм мистецького оформлення міського середовища.

Також повідомлялося. що Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

До слова, відновити роботу низки станцій синьої гілки метро у Києві, які були закриті у грудні 2023 року, планують уже на початку осені. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличкр .