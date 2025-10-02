В Одесі прогриміли вибухи: місто атакували ворожі дрони

Наслідки атаки наразі уточнюються

Цієї ночі російські війська атакували Одесу та область ударними дронами. За повідомленням місцевих пабліків, зафіксовано декілька влучань, пише «Главком».

Повідомляється, що під атакою російських терирористів опинилась критична інфраструктура. Моніторингові канали повідомили, що на декількох локаціях виникли пожежі після влучання дронів.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що в Одесі спостерігаються перебої з електропостачанням. Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

До слова, у ніч на 2 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Київщину. Під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район.

Росіяни атакували дронами Бучанський район. У результаті обстрілу є поранений. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти били по залізничній інфраструктурі на Київщині. Також повідомляється, що зафіксовано декілька влучань та виникли пожежі.

Інформація щодо наслідків обстрілу з'ясовується.