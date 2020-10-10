У неділю в столиці обмежать рух на мосту Патона



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Підприємство просить киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху

Обмеження пов’язані з ремонтом шляхопроводу

З 7 ранку 11 жовтня по 7 ранку 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з моста Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона. Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

Відзначається, що обмеження пов’язані з роботою з верхніми шарам асфальтобетонного покриття.

Підприємство просить киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, цими вихідними буде обмежено рух деякими вулицями і мостами Києва.

Як повідомлялося, на проспекті Степана Бандери в Києві розпочався другий етап капітального ремонту. Роботи ведуться між вул. Олени Теліги і залізничною станцією «Зеніт». Ремонт триватиме до 20 жовтня.