Колекція елітних автівок Асада пішла з молотка

glavcom.ua
Башар Асад володів колекцією автівок
фото із відкритих джерел

Аукціон мав історичне значення як один з найбільших і найвпливовіших автомобільних торгів у Сирії

Колекція ексклюзивних та рідкісних суперкарів, що належать колишньому президентові Сирії Башару Асаду, була представлена ​​на великих аукціонах у Дамаску. Про це пише «Главком» із посиланням на zamin.uz.

Аукціон був офіційно відкритий новим главою держави Ахмадом аш-Шару. Кошти, отримані від заходу, планується направити до Сирійського фонду розвитку та зробити внесок у економічний розвиток країни. На думку експертів, цей рух не лише цікавий для колекціонерів, а й сприятиме розвитку країни.

На першому етапі аукціону були представлені три суперкари всесвітньо відомих брендів. Найдорожчим з них є Ferrari F50, вартість якого оцінюється приблизно $3-4 млн. Цей автомобіль розроблений на основі технологій Формули-1 і привертає увагу колекціонерів лише 349 екземплярами у світі.

Mercedes SL65 AMG Black Series також надійшов у продаж на аукціоні. Цей автомобіль, вироблений лише у 300 одиницях у світі, оснащений високоефективним двигуном потужністю 670 кінських сил та має ринкову вартість близько $500 тис. Ще одним чудовим зразком колекції став Audi R8, оснащений 5,2-літровим двигуном V10 потужністю 525 к.с. і який викликав великий інтерес у шанувальників.

Цей аукціон мав історичне значення як один з найбільших і найвпливовіших автомобільних торгів у Сирії. Експерти зазначають, що цей аукціон важливий не лише для автоколекціонерів, а й позитивно вплине на економічний та культурний розвиток країни.

До слова, Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виставив на аукціон картини з числа активів «Промінвестбанку», який підлягає ліквідації. Початкові ціни на незвичайні лоти стартують з 10,18 тис. грн. 

Теги: Mercedes Ferrari аукціон автомобіль Башар Асад Сирія

