Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Мер Америки» потрапив у серйозну ДТП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Мер Америки» потрапив у серйозну ДТП
81-річний політик отримав перелом грудних хребців, численні рвані рани
фото: АР

Джуліані їхав на орендованому автомобілі

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні після того, як отримав травми в автомобільній аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Джуліані збили в суботу ввечері, коли його автомобіль їхав по шосе поблизу Манчестера, штат Нью-Йорк. Він отримав перелом грудних хребців, численні розриви та забої, а також травми лівої руки та гомілки.

«Він отримав травми, але перебуває в доброму настрої і швидко одужує», – заявив керівник служби безпеки Джуліані Майкл Рагуза, додавши: «Це не було цілеспрямованим нападом».

За словами Рагузи, Джуліані їхав на орендованому автомобілі і «ніхто не знав, що це він».

Зазначається, що 81-річний ексмер був «зупинений жінкою, яка стала жертвою домашнього насильства», і зв'язався з поліцією від її імені. Аварія, що сталася незабаром після цього, була «випадковою і не пов'язаною» з інцидентом домашнього насильства.

Джуліані, який працював адвокатом Дональда Трампа в його невдалих спробах скасувати результати виборів 2020 року, як очікується, буде виписаний з лікарні через кілька днів.

Видання пише, що Джуліані колись називали «мером Америки» за його лідерство в Нью-Йорку після терактів 11 вересня 2001 року. Він був кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2008 року, але не пройшов і зрештою підтримав Джона Маккейна.

Нагадаємо, у травні дорожньо-транспортна пригода сталася біля національного парку Єллоустоун у Сполучених Штатах. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з туристами та пікапу загинули семеро людей.

Також в американському місті Алворд, що в Техасі, сталася незвичайна подія. Вантажівка, що перевозила вісім мільйонів десятицентових монет для Монетного двору США, потрапила в аварію.

Читайте також:

Теги: ДТП США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35
Сенаторки стверджують, що Трамп часто писав дописи з погрозами замість того, аби робити конкретні дії
Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності
6 серпня, 19:19
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 
9 серпня, 03:44
Експерти очікують змін у житті жінок
Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження
11 серпня, 10:15
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
19 серпня, 02:37
Мадуро хоче мобілізувати цивільних
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
19 серпня, 17:59
В Житомирській області сталось ДТП
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Тарифи на доставку до США зростуть, аби покрити витрати на фахівців для опрацювання митних платежів
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
26 серпня, 11:28

Соціум

«Мер Америки» потрапив у серйозну ДТП
«Мер Америки» потрапив у серйозну ДТП
В Афганістані стався землетрус: понад 20 людей загинуло, є багато постраждалих
В Афганістані стався землетрус: понад 20 людей загинуло, є багато постраждалих
У Франції на меморіалі Голокосту вишкрябали напис «Свободу Газі»
У Франції на меморіалі Голокосту вишкрябали напис «Свободу Газі»
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція
Переселення палестинців та розвиток туризму: у США обговорюють план післявоєнного устрою Гази
Переселення палестинців та розвиток туризму: у США обговорюють план післявоєнного устрою Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
42K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
24K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
6851
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
2987
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua