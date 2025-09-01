«Мер Америки» потрапив у серйозну ДТП

Джуліані їхав на орендованому автомобілі

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні після того, як отримав травми в автомобільній аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Джуліані збили в суботу ввечері, коли його автомобіль їхав по шосе поблизу Манчестера, штат Нью-Йорк. Він отримав перелом грудних хребців, численні розриви та забої, а також травми лівої руки та гомілки.

«Він отримав травми, але перебуває в доброму настрої і швидко одужує», – заявив керівник служби безпеки Джуліані Майкл Рагуза, додавши: «Це не було цілеспрямованим нападом».

За словами Рагузи, Джуліані їхав на орендованому автомобілі і «ніхто не знав, що це він».

Зазначається, що 81-річний ексмер був «зупинений жінкою, яка стала жертвою домашнього насильства», і зв'язався з поліцією від її імені. Аварія, що сталася незабаром після цього, була «випадковою і не пов'язаною» з інцидентом домашнього насильства.

Джуліані, який працював адвокатом Дональда Трампа в його невдалих спробах скасувати результати виборів 2020 року, як очікується, буде виписаний з лікарні через кілька днів.

Видання пише, що Джуліані колись називали «мером Америки» за його лідерство в Нью-Йорку після терактів 11 вересня 2001 року. Він був кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2008 року, але не пройшов і зрештою підтримав Джона Маккейна.

Нагадаємо, у травні дорожньо-транспортна пригода сталася біля національного парку Єллоустоун у Сполучених Штатах. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з туристами та пікапу загинули семеро людей.

Також в американському місті Алворд, що в Техасі, сталася незвичайна подія. Вантажівка, що перевозила вісім мільйонів десятицентових монет для Монетного двору США, потрапила в аварію.