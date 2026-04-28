Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток

Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену

Після закриття кас на останніх трьох станціях столичного метро оплата проїзду повністю переходить у цифровий формат

Відсьогодні, 28 квітня 2026 року, комунальне підприємство «Київський метрополітен» припиняє роботу кас на останніх трьох станціях, де ще можна було придбати квитки за готівку у касира. Зміни стосуються станцій «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні оголошення у вестибюлях підземки.

Київське метро з 28 квітня 2026 року повністю відмовляється від кас фото з соцмереж

Після закриття касових віконець оплата проїзду на цих станціях повністю переходить у цифровий формат. Пасажири можуть скористатися такими способами:

Транспортна карта (Київ Цифровий);

Безконтактна банківська карта або пристрої з Apple Pay / Google Pay безпосередньо на турнікеті;

Електронні квитки (QR-коди), придбані через термінали самообслуговування;

Мобільний застосунок «Київ Цифровий».

Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену. Ці станції залишалися останніми, оскільки вони мають найбільший пасажиропотік, зокрема серед приїжджих із передмістя та інших регіонів.

Нагадаємо, у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість однієї поїздки в метро Києва становить 64 грн. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій.