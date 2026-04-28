Головна Київ Новини
search button user button menu button

Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену
фото: «Вечірній Київ»

Після закриття кас на останніх трьох станціях столичного метро оплата проїзду повністю переходить у цифровий формат

Відсьогодні, 28 квітня 2026 року, комунальне підприємство «Київський метрополітен» припиняє роботу кас на останніх трьох станціях, де ще можна було придбати квитки за готівку у касира. Зміни стосуються станцій «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні оголошення у вестибюлях підземки.

Київське метро з 28 квітня 2026 року повністю відмовляється від кас
фото з соцмереж

Після закриття касових віконець оплата проїзду на цих станціях повністю переходить у цифровий формат. Пасажири можуть скористатися такими способами:

  • Транспортна карта (Київ Цифровий);
  • Безконтактна банківська карта або пристрої з Apple Pay / Google Pay безпосередньо на турнікеті;
  • Електронні квитки (QR-коди), придбані через термінали самообслуговування;
  • Мобільний застосунок «Київ Цифровий».

Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену. Ці станції залишалися останніми, оскільки вони мають найбільший пасажиропотік, зокрема серед приїжджих із передмістя та інших регіонів.

Нагадаємо, у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість однієї поїздки в метро Києва становить 64 грн. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій. 

Читайте також:

Теги: Київ метро застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua