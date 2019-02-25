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    У столичному тролейбусі катався «вовк» (відео)

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    Людина у костюмі вовка їде у тролейбусі - У столичному тролейбусі катався «вовк» (відео)
    Людина у костюмі вовка їде у тролейбусі
    Фото: скріншот відео

    Чоловік у костюмі вовка їхав у тролейбусі до Святошина

    У неділю, 24 лютого, у Києві в тролейбусі маршруту №41 (вул. Тулузи – станція метро «Святошин») пасажири помітила людину в костюмі вовка.

    Відео з тролейбуса опубліковано на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Тролейбус прямував до станції «Святошин».

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    «Коли намагаєшся знайти зайців, а їх немає. 41 тролейбус, Святошино», - йдеться в коментарі до відео.

    До слова, сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

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