У столичному тролейбусі катався «вовк» (відео)



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Людина у костюмі вовка їде у тролейбусі Фото: скріншот відео

Чоловік у костюмі вовка їхав у тролейбусі до Святошина

У неділю, 24 лютого, у Києві в тролейбусі маршруту №41 (вул. Тулузи – станція метро «Святошин») пасажири помітила людину в костюмі вовка.

Відео з тролейбуса опубліковано на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Тролейбус прямував до станції «Святошин».

«Коли намагаєшся знайти зайців, а їх немає. 41 тролейбус, Святошино», - йдеться в коментарі до відео.

До слова, сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.