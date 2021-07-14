Сухо та спека до +36: прогноз погоди в Україні на 14 липня

Аномально спекотно і без краплі дощу: прогноз погоди в Україні на середу, 14 липня

У регіонах триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У середу, 14 липня, в Україні буде сухо та дуже спекотно. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У центрі стовпчик термометра підніметься до 34 градусів, там також буде безхмарно і сухо.

На сході синоптики прогнозують в середньому від 32 до 34 градусів, найспекотніше буде в Харківській області – до +35 у тіні.

На узбережжі Чорного і Азовського морів також поки не передбачається жодних опадів. Температура сягатиме 34 градусів в Миколаївській і Херсонській областях і +33 – в Одесі та Криму.

На заході найспекотніше буде на Закарпатті – 33-35 градусів. У інших областях регіону обіцяють 32-34 градуси – і ніяких дощів.

14 липня синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях.

Вітер буде південно-східним, його швидкість сягатиме від 3 до 8 м/с вдень та вночі.

Прогноз погоди в Україні на 14 липня

У Києві 14 липня також буде сухо. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, з 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів. Зафіксовано 6 днів із максимальною температурою повітря вище +30,0°С.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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