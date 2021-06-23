У столиці у спеку ремонтують дороги і шляхопроводи (фото)

По всій столиці триває оновлення доріг і мостів

Незважаючи на спеку, в Києві продовжуються ремонти на 40 дорогах і шляхопроводах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Серед нових об’єктів – середній ремонт шляхопроводу на Севастопольській площі. Після демонтажу старого покриття влаштовували нову гідроізоляцію і асфальтобетон.

На просп. Маяковського зняли старе покриття ще на одній ділянці. Нині триває підготовка до влаштування нового верхнього шару асфальтобетону.

На Новокостянтинівському шляхопроводі змонтували новий армований каркас й виконали його бетонування.

А на вул. Борщагівській упродовж вихідних влаштовували нижні шари покриття на частині у напрямку вул. Жилянської неподалік просп. Повітрофлотського.

Продовжуються капітальні ремонти вул. Льва Толстого, Кільцевої дороги, просп. Степана Бандери, вул. Милославської.

Як відомо, у столиці вже декілька днів триває спека. Вдень температура повітря сягає понад +30°С, температура асфальту – +50°С і вище.

Тому в Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

Нагадаємо, до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.

А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.