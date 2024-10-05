У Києві працюють сили ППО

Повітряна тривога була оголошена о 22:18

У суботу пізно ввечері, 5 жовтня, Росія вкотре атакує Київ «Шахедами». У місті працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Перед цим, о 22:17, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через хвилину після повідомлення в місті оголосили тривогу.

Київська військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Влада просить перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок.