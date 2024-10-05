У Києві працюють сили ППО
Повітряна тривога була оголошена о 22:18
У суботу пізно ввечері, 5 жовтня, Росія вкотре атакує Київ «Шахедами». У місті працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – йдеться в повідомленні.
Перед цим, о 22:17, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через хвилину після повідомлення в місті оголосили тривогу.
Київська військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Влада просить перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок.
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