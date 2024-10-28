У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху: де краще об'їхати затори

Обмеження діятимуть з 8:00 до 18:00, на дорозі працюватимуть дорожні служби

Щоб мінімізувати незручності для водіїв «Київавтодор» підготував схеми об’їздів для транзитного транспорту

Сьогодні, 28 жовтня, у Дніпровському районі столиці діятимуть часткові обмеження руху. Про це інформує КК «Київавтодор».

На ділянці вулиці Вінстона Черчилля дорожники наноситимуть дорожню розмітку. Київська міська державна адміністрація та «Київавтодор» оголосили про тимчасові заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та зручності під час проведення робіт.



Обмеження діятимуть з 8:00 до 18:00, на дорозі працюватимуть дорожні служби, які наноситимуть нову розмітку. Рух транспорту на окремих відрізках буде призупинено, що може призвести до утворення заторів у навколишніх районах.

Щоб мінімізувати незручності для водіїв, Київавтодор підготував схеми об’їздів для транзитного транспорту:

Водіям радять об’їжджати вулицю Вінстона Черчилля через вулиці Миропільську та Братиславську.

Для мешканців району доступні також внутрішні маршрути, які дозволять уникнути ділянок із обмеженим рухом.





На період робіт на дорозі будуть встановлені спеціальні знаки, а рух регулюватимуть співробітники дорожньої служби. Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Ремонтні роботи на вулиці Вінстона Черчилля спрямовані на покращення безпеки дорожнього руху та зручності для водіїв і пішоходів. Нова розмітка має підвищити видимість на дорозі та полегшити навігацію для транспорту, що особливо актуально перед зимовим сезоном. Такі профілактичні заходи проводяться регулярно на вулицях Києва, щоб забезпечити якісну інфраструктуру для мешканців столиці.

Раніше повідомлялося, що протягом трьох днів у Києві діятимуть обмеження руху транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег. Обмеження діятимуть із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня. Зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.