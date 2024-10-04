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Нові правила продажу вживаних авто. МВС повідомило, як вони вплинуть на держбюджет

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нові правила продажу вживаних авто. МВС повідомило, як вони вплинуть на держбюджет
Станом на серпень в Україні працює близько 3,5 тис. компаній, що продають автомобілі оптом та в роздріб
фото з відкритих джерел

Драп'ятий: Автомайданчики зазвичай оцінюють авто преміумкласу у 15 тис. грн, з яких сплачується податок 750 грн

Відсьогодні, 4 жовтня, набирає чинності постанова №1132 Кабміну, згідно з якою під час продажу другого і більше автомобіля через комісійні майданчики буде потрібна довідка про його реальну вартість. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

При збереженні торішніх обсягів продажу автомобілів через комісійні майданчики держбюджет може розраховувати на додаткові 60 млрд грн податків, зазначають в МВС.

Станом на серпень в Україні працює близько 3,5 тис. компаній, що продають автомобілі оптом та в роздріб, з них близько 1,2 тис. – здійснюють комісійний продаж переважно вживаних авто. За 2023 рік вони продали більш ніж 470 тис. автомобілів.

У МВС зауважують, що часто автомайданчики на власний розсуд ставлять у договорі купівлі-продажу вартість транспортного засобу. Свідоме заниження ціни призводить до того, що сума сплачених податків за продаж автомобіля – мізерна.

Як коментував раніше заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий, автомайданчики зазвичай оцінюють будь-який автомобіль, включно з авто преміумкласу, у 15 тис. грн, з яких сплачується податок 750 грн.

«Прийнята постанова дозволить збільшити надходження до державного бюджету в сотні разів, що складе мільярди гривень», – додає начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик.

Нові правила продажу вживаних авто. МВС повідомило, як вони вплинуть на держбюджет фото 1
фото: МВС

В Україні продаж від двох легкових автомобілів на рік оподатковується податком на прибуток на другий автомобіль у 5%, на третій і наступні – 18%. Реалізація першого транспортного засобу протягом року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5%, а другого та наступних – 18%.

За підрахунками МВС, якби автомайданчики у 2023 році оцінювали автомобілі за їхньою реальною вартістю, то від продажу другого автомобіля податкові надходження склали 17 млрд грн, а не 459 млн грн, сплачених за минулий рік, третього та наступних – 45 млрд грн, а не 1,3 млрд грн.

Відповідно до постанови якщо фізична особа транспортний засіб, вона має надати торгівельній організації документ про оцінку.

Отримати такий документ можна з виписки на сайті Міністерства економіки, де вказана середньоринкова ціна авто, пройшовши автотоварознавчу експертизу у спеціалістів Експертної служби МВС чи суб'єктів оцінювальної діяльності, внесених до Державного реєстру Фонду державного майна, пояснюють у Головному сервісному центрі МВС.

Торгівельні організації не прийматимуть автомобілі для реалізації на своїх майданчиках у разі ненадання документів, передбачених для оподаткування транспортних засобів, а саме оцінки авто.

Нагадаємо, оприлюднено рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону.

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Теги: Держбюджет рейтинг автомобіль правила

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