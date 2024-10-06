Армада шведських БТР вже на шляху до України: що відомо про Pbv 302

Швеція передає Україні 170 Pbv 302, БТРи старі, але надійні

Швеція передає Україні всі свої бронетранспортери Pbv 302, які, незважаючи на свій вік, залишаються досить ефективними бойовими машинами. Про це раніше повідомляв міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Ці БТР-и були розроблені ще в 1960-х роках, проте завдяки їхній надійності й потужній броні, вони досі можуть відігравати важливу роль на полі бою. Незважаючи на стару конструкцію, Pbv 302 зберігають свої бойові якості і здатні виконувати основні задачі, такі як транспортування військових і захист від легкого озброєння.

Як зазначають військові експерти та аналітики, Pbv 302 – надійна бойова машина, яка значно перевершує радянські аналоги, такі як БТР-50П та БМП/БМД-1/2/3. Вона здатна витримувати влучання 20-мм снарядів у лобову частину, тоді як радянські БМП/БМД-1/2/3 не мають такого рівня захисту і легко пробиваються такими снарядами.

Pbv 302 відзначається хорошою маневреністю, високою прохідністю та низьким тиском на ґрунт, що дозволяє їй ефективно діяти навіть на болотистій місцевості.

Більше того, Швеція передає Україні всі свої Pbv 302. Станом на 2024 рік на зберіганні перебувало близько 170 таких машин, що дозволяє повністю укомплектувати п'ять бригад Збройних сил України. Ці машини знаходяться на зберіганні з 2014 року і збереглися у відмінному стані.

Хоча точну дату прибуття бронетехніки в Україну не вказано, машини вже готують до транспортування, і вони мають бути доставлені до України найближчим часом для участі в бойових діях​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато».

До слова, раніше Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить 4,6 млрд шведських крон.

Нагадаємо, влада Швеції заявила про намір виплачувати мігрантам, біженцям та здобувачам політичного притулку близько $34 тис. за добровільний виїзд з країни та повернення на батьківщину.